MotoGp, Marquez e Bagnaia all’assalto del Gp di Catalogna

Roma, 4 set. (askanews) – “E’ una delle piste meno privilegiate per bene nel campionato ma la motivazione è elevata e farò di tutto per vincere”. Così Marc Marquez alla vigilia del Gp di Catalogna, quindicesima prova del motomondiale in programma nel week end. Marquez parla dei suoi possibili rivali: “Acosta mio rivale principale? Possibile, qualcuno dovrà fermare la mia striscia. Ci sono anche Alex e Pecco e le Aprilia. Noi lavoreremo per continuare a proseguire la striscia utile – sottolinea -. Qui a Barcellona avevo subito capito che la moto mi avrebbe permesso di lottare per il titolo. L’avevo già capito prima del test che questo era il posto giusto”.

“Qualcosa in Ungheria abbiamo capito, vediamo di applicarla anche qui al Montmelò. E’ una stagione complicata, ma stiamo cercando in ogni modo di trovare una soluzione”. Aggiunge Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky. “Barcellona è una pista che mi porto dietro da tanti anni, è stata una delle gare che mi hanno aperto le porte del Mondiale quando ero nel campionato spagnolo – ricorda il pilota Ducati – Nel Mondiale ho sempre faticato un po’ fino al 2022 e da allora vado sempre forte. Fortuna o non fortuna, sono successe diverse cose che ci hanno portato a soffrire o perdere. Come la caduta della Sprint dell’anno scorso, vittoria che mi avrebbe dato i 12 punti con cui avrei vinto il titolo. In generale è una pista che mi piace tantissimo e in cui mi diverto molto, però ha dei pro e dei contro”. Il Montmelò mi obbligherà a lavorare un po’ di più per essere al top, però ci arrivo in grande forma”.