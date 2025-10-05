MotoGp, Marquez: “Rotti i legamenti della clavicola”

Roma, 5 ott. (askanews) – “Non posso dire di stare molto bene, ma tutto sommato è andata bene”. Così Marc Marquez diopo la caduta in Indonesia che ha determinato il suo ritiro. “Sembra che i legamenti della clavicola siano rotti – continua – ma è solo una supposizione. Stasera volerò a Madrid e mi sottoporrò a un controllo approfondito per vedere cosa c’è che non va. Bezzecchi? Sono cose che capitano nelle corse. È venuto a chiedermi scusa. Ci riprenderemo nel tempo che diranno i medici. Poteva andare peggio.”

“Dobbiamo capire cosa c’è alla clavicola a Madrid. Sembra che sia il legamento, o una rottura o una lussazione. Certamente non è il miglior modo dopo aver vinto il campionato, ma così sono le gare e Marco è già venuto a chiedere scusa. Sono comunque contento, perché sì parliamo del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema per quanto successo negli anni scorsi. Stanotte volerò a Madrid e sentiremo cosa dirà il dottore e cercherò di tornare il prima possibile, ma rispettando quello che diranno i dottori.”