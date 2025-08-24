X
MotoGp, Marquez vince anche in Ungheria, è il decimo squillo

Askanews
Roma, 24 ago. (askanews) – Marc Marquez conquista il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP e firma la sua decima vittoria stagionale, la settima consecutiva in gara lunga. Lo spagnolo della Ducati taglia il traguardo con un vantaggio netto e sale a quota 72 successi in carriera nella classe regina, consolidando ulteriormente la leadership del campionato con 455 punti complessivi, +175 sul fratello Alex. Una prova di forza che conferma il momento straordinario del pilota catalano, capace di dettare i ritmi sin dall’avvio e di lasciare poco spazio agli avversari. La gara è caratterizzata da sorpassi spettacolari nelle prime fasi, da qualche caduta e da una penalità che condiziona la corsa di Pecco Bagnaia, ma soprattutto dal ritmo insostenibile imposto da Marquez, che prende il comando al decimo giro e da lì costruisce la sua ennesima fuga vincente. Sul podio anche Acosta e Bezzecchi. 4° Martin, poi Marini e Morbidelli. 9° Bagnaia, 14° Alex Marquez.

