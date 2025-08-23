X
MotoGp, Marquez vince anche la Sprint a Budapest

23 Agosto 2025

Askanews
Roma, 23 ago. (askanews) – Marc Marquez continua la sua marcia trionfale verso il nono titolo mondiale in carriera vincendo anche la Sprint a Budapest. Sul podio anche le due Pertamina VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. 4° Marini, poi Aldeguer, Mir e Bezzecchi. 8° Alex Marquez, 13° Bagnaia. Out Quartararo, Zarco e Bastianini. Marc allunga in classifica: +152 su suo fratello Alex e +209 su Bagnaia.

Giornata super per i piloti del team VR46, Di Giannantonio e Morbidelli, che con la top-3 riallungano su Pedro Acosta che probabilmente cadendo in Qualifica ha gettato al vento una grandissima occasione per provare a sfidare per davvero Marquez.

Alex Marquez e Marco Bezzecchi hanno conquistato qualche punticino nella lotta con Francesco Bagnaia, 13esimo al traguardo. Punticino anche per Jorge Martin, bene i piloti Honda Luca Marini e Joan Mir che domani potranno mettere altro fieno in cascina.

