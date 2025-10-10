X
<
>

MotoGp, Pirro al posto di Marquez in Ducati

| 10 Ottobre 2025 14:45 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 10 ott. (askanews) – Ducati ha ufficializzato il sostituto dell’infortunato di Marc Marquez per il prossimo round della MotoGP in Australia. Al posto del neo campione del mondo, in pista ci sarà il tester Michele Pirro la prossima settimana. Al momento il team di Borgo Panigale ha confermato la presenza del suo collaudatore solo per l’evento a Phillip Island, in cui tra l’altro taglierà il traguardo del 70° GP mondiale con una Desmosedici.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA