MotoGp, Pirro al posto di Marquez in Ducati

Roma, 10 ott. (askanews) – Ducati ha ufficializzato il sostituto dell’infortunato di Marc Marquez per il prossimo round della MotoGP in Australia. Al posto del neo campione del mondo, in pista ci sarà il tester Michele Pirro la prossima settimana. Al momento il team di Borgo Panigale ha confermato la presenza del suo collaudatore solo per l’evento a Phillip Island, in cui tra l’altro taglierà il traguardo del 70° GP mondiale con una Desmosedici.