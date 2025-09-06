MotoGp, pole di Alex Marquez nel Gp di Catalunya. Alle 15 la Sprint Race

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez (Ducati Gresini) in pole position nel Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’37″536 e rifila 0″267 al francese Fabio Quartararo (Yamaha). Completa la prima fila il fratello e leader della classifica iridata Marc Marquez (Ducati) a 0″409. Franco Morbidelli (VR46) quarto e Fabio di Giannantonio sesto (Ducati VR46). In mezzo c’è lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm). In terza fila Johann Zarco (Honda LCR), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Luca Marini (Honda) decimo, Brad Binder (Ktm) undicesimo e Marco Bezzecchi (Aprilia) solo dodicesimo. Fuori in Q1 Jorge Martin (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati), che scatteranno rispettivamente 18° e 21°. Alle 15 la Sprint.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“Sono molto contento di essere in pole position. In Ungheria non riuscivo ad andare forte, questo circuito mi piace e riesco a fare la differenza. Dovrò farmi trovare pronto in Sprint Race e in gara lunga. Proverò a fare il mio ritmo con una buona partenza”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, dello spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini).

“Mi sono divertito molto. Ho fatto un grande giro e sono contento. La moto in qualifica va bene, ma dobbiamo trovare delle soluzioni nella gara lunga”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quartararo (Yamaha).

“Sono contento della prima fila, che era l’obiettivo principale delle qualifiche. Qui Alex (Marquez, ndr) è più forte di noi, dobbiamo accettarlo e provare a metterci sul podio. Ho sempre fatto fatica su questa pista e siamo pronti a lavorare di più per migliorare”. Così, ai

microfoni di Sky Sport, Marc Marquez (Ducati).

LA GRIGLIA DI PARTENZA DI SPRINT E GARA

1 A. Marquez 1’37.536 2 F. Quartararo +0.267

3 M. Marquez +0.409

4 F. Morbidelli +0.474

5 P. Acosta +0.483

6 F. Di Giannantonio +0.498

7 J. Zarco +0.619

8 A. Ogura +0.630

9 E. Bastianini +0.651

10 L. Marini +0.791

11 B. Binder +0.797

12 M. Bezzecchi +0.825

