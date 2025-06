MotoGP, Quartararo in pole ad Assen

Roma, 28 giu. (askanews) – Fabio Quartararo scatenato ad Assen. Il pilota Yamaha conquista la pole position del GP d’Olanda con il tempo di 1’30″651. Per il francese è la ventesima partenza davanti a tutti in MotoGP, la quarta nel Mondiale 2025. Seconda posizione per Francesco Bagnaia, il migliore tra le Ducati. Pecco paga appena 28 millesimi, ma può guardare con fiducia a entrambe le gare. Fabio Quartararo è scatenato ad Assen. Il pilota Yamaha conquista la pole position del GP d’Olanda con il tempo di 1’30″651. Per il francese è la ventesima partenza davanti a tutti in MotoGP, la quarta nel Mondiale 2025. Il risultato sottolinea la competitività di Quartararo, autore del miglior tempo anche tra prequalifiche e FP2. Seconda posizione per Francesco Bagnaia, il migliore tra le Ducati. Pecco paga appena 28 millesimi, ma può guardare con fiducia a entrambe le gare.