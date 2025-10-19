Motori, Valentino Rossi vince l’8 ore di Indianapolis

Roma, 19 ott. (askanews) – Valentino Rossi ha vinto l’8 Ore di Indianapolis con la BMW del team WRT, 17 anni dopo il suo successo in MotoGP sullo stesso circuito. Un trionfo dal sapore simbolico, in una gara segnata dal maltempo e da continui colpi di scena, che consegna al “Dottore” un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera.

La corsa è stata interrotta per pioggia e fulmini, poi ripresa sotto Safety Car. Proprio in quel momento il team WRT ha indovinato la strategia perfetta, azzardando il cambio gomme al momento giusto e guadagnando la testa della gara. Rossi ha dato il suo contributo negli stint iniziali, poi ha lasciato il volante ai compagni Kelvin van der Linde e Charles Weerts, portando la BMW #46 fino al traguardo e alla vittoria finale.

Diciassette anni fa, su questo stesso tracciato, Rossi aveva vinto in MotoGP battendo Nicky Hayden in una gara interrotta dall’uragano Ike. Oggi diventa il primo pilota della storia a trionfare sia su due che su quattro ruote a Indianapolis. Un cerchio che si chiude nel modo più romantico possibile.

“Vincere qui è speciale, dopo averlo fatto anche in MotoGP. È stato un weekend difficile, ma abbiamo lavorato bene e alla fine è arrivato un risultato bellissimo. Siamo stati anche fortunati, ma la fortuna va saputa prendere”, ha commentato Rossi, sorridente sul podio.

Il successo permette anche a van der Linde di conquistare il titolo dell’Intercontinental GT Challenge, mentre per il team WRT arriva la terza vittoria consecutiva a Indianapolis. Rossi, invece, aggiunge un altro trofeo alla sua collezione, ma soprattutto un’altra storia da raccontare: quella di un campione che, ovunque ci siano un volante o un manubrio, continua a trovare il modo di vincere.