Mps, Lovaglio: “Convinto che porteremo a termine” Ops su Mediobanca

Roma, 4 lug. (askanews) – “Sono convinto che le condizioni di efficacia” dell’Offerta pubblica di scambio (Ops) su Mediobanca “si realizzeranno tutte. E quindi mi sembra evidente che porteremo a termine l’operazione”. Lo afferma l’amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, in una intervista al Sole 24 Ore all’indomani della pubblicazione del documento di offerta.

Documento che prevede una soglia minima di adesione di appena il 35%. “Su Mediobanca siamo determinati a raggiungere l’obiettivo del 66,7% del capitale – risponde il manager su questo punto -. E siamo certi che gli azionisti di Mediobanca apprezzeranno la nostra operazione. La soglia minima ha una natura prettamente tecnica. E il 35% rappresenta un livello che riteniamo ci consentirebbe di esercitare comunque il controllo di fatto”.

Quanto al prezzo previsto dalle condizioni di scambio “è equo e corretto. Oggi Mediobanca quota 1,4 volte il patrimonio netto tangibile e 11,4 il price/earning (il rapporto tra prezzo e ricavi-ndrt), valori che riflettono anche questa particolare fase del mercato. A Mps, invece, non viene ancora riconosciuto il giusto valore dei fondamentali, considerato che il pice to book è a 0,73 il price earning a 7,1. Ma ci sarà un rerating una volta conclusa l’operazione”.

Su questa operazione e in generale sul comparto, “il settore bancario è un punto di svolta – dice Lovaglio -: la dimensione non è un’opzione, è una necessità per rimanere competitivi e svolgere il proprio ruolo di sostegno a famiglie e imprese. Bisogna fare un passo in avanti ed evoluzione del modello di fare banca”.