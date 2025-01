Mps tenta la scalata a Mediobanca: lancia offerta di scambio da 13,3 mld

Milano, 24 gen. (askanews) – Monte dei Paschi di Siena ha

deciso di promuovere un’offerta pubblica di scambio totalitaria

volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca. L’Ops valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Mediobanca rilevato alla chiusura di Borsa di giovedì (15,227).

L’offerta avrà a oggetto un massimo di 833.279.689 azioni

ordinarie, rappresentanti il 100% del capitale sociale e delle

azioni ordinarie (incluse le azioni proprie detenute). Per

ciascuna azione Mediobanca portata in adesione all’offerta, Mps

offrirà un corrispettivo unitario pari a 2,3 azioni ordinarie

dell’offerente di nuova emissione. Pertanto, per ogni 10 azioni

Mediobanca portate in adesione saranno corrisposte 23 azioni

ordinarie dell’offerente di nuova emissione.

Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Mps rilevato alla chiusura del 23 gennaio (giovedì) pari a 6,9531 euro, il

corrispettivo esprime una valorizzazione pari a 15,992 euro per

ciascuna azione Mediobanca e, pertanto, incorpora un premio pari

al 5,03% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Mediobanca

rilevato alla chiusura di Borsa del 23 gennaio (15,227).