Murubutu, esce il 5 settembre “Sumud”, brano a sostegno Flotilla

Roma, 4 set. (askanews) – Esce venerdì 5 settembre Sumud, il nuovo brano di Murubutu, già anticipato lo scorso 29 agosto con un reel pubblicato sui canali social dell’artista e che ha superato oltre un milione di visualizzazioni in pochi giorni.

Il titolo richiama la parola araba “sumud”, che significa resistenza, resilienza, perseveranza. Con questo brano, il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla, Murubutu vuole offrire un contributo concreto all’azione pacifica promossa dal coordinamento internazionale Global Movement to Gaza, di cui fa parte anche la sezione italiana.

La Flotilla, composta da attiviste, attivisti, volontarie, volontari, associazioni non governative e persone comuni, ha come obiettivo quello di rompere il blocco imposto da Israele all’accesso via mare a Gaza, per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. La spedizione è partita il 31 agosto dal porto di Barcellona, accompagnata dalle delegazioni dei diversi paesi aderenti, tra cui quella italiana.

Rapper, autore, scrittore e docente di filosofia e storia, Murubutu è una delle voci più originali della scena musicale italiana. Con sette album all’attivo e numerose collaborazioni con artisti di rilievo come Caparezza, Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon, Mezzosangue, Dutch Nazari, Willie Peyote e Giuliano Palma, ha costruito un percorso in cui le sonorità hip hop classiche si intrecciano a testi dalla forte impronta cantautorale e poetica. È attualmente in tour con il suo ultimo lavoro, “La vita segreta delle città”, pubblicato il 7 marzo.