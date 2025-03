Musetti soffre ma vola al terzo turno di Miami, out Cinà

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti è approdato ai sedicesimi di finale del “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, con un montepremi totale pari a 11.255.535 dollari, in corso sul cemento dell’Hard Rock Stadium.

Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 15esima forza del tabellone, nel suo debutto sui campi della Florida (al primo turno ha usufruito di un bye), si è imposto con non poca sofferenza sul francese Quentin Halys, numero 57 del ranking internazionale, col punteggio di 3-6 7-6 (4) 7-5. Al prossimo turno Musetti sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, 19 Atp, oggi vincitore contro l’australiano Tristan Schoolkate, proveniente dalle qualificazioni, con un duplice 6-4

E’ terminata, invece, al secondo turno la corsa-sogno di Federico Cinà. Il tennista palermitano, 17enne, doppio figlio d’arte (il papà è Francesco, la mamma è Susanna Attili, entrambi ex giocatori, ndr.), si è arreso di fronte a Grigor Dimitrov.

Cinà, numero 441 del ranking Atp, in gara grazie a una wild card, alla prima esperienza in un torneo del circuito maggiore, ha perso contro il più quotato bulgaro, numero 15 del mondo e 14esima forza del tabellone, lo scorso anno finalista a Miami, col punteggio di 6-1 6-4. Ai sedicesimi di finale Dimitrov sfiderà il vincente del match Kyrgios-Khachanov.

LE PAROLE DI CINA’

“Era molto difficile riuscire a stare tranquillo oggi. Ho provato a farlo. Potevo dare di più di certo ma era la mia prima esperienza a questo livello”. Così Federico Cinà, ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko contro Grigor Dimitrov, nel secondo turno del “Miami Open”, il primo torneo del circuito maggiore giocato dal 17enne palermitano. “Dimitrov sapeva bene cosa fare per darmi fastidio ed è riuscito nel suo intento. Il problema agli addominali degli ultimi giorni non mi ha condizionato più di tanto. Questo match e quello del primo turno mi hanno lasciato molto”, ha aggiunto il doppio figlio d’arte. “Oggi non è andato bene il servizio: cercherò di lavorare molto non solo sulla battuta ma anche sul dritto”, ha concluso Cinà

