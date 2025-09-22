Musetti vola in finale a Chengdu, battuto Shevchenko

ROMA (ITALPRESS) – Tutto facile per Lorenzo Musetti nella semifinale del “Chengdu Open”, torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina, con montepremi totale pari a 1.190.210 dollari. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nettamente il kazako Alexander Shevchenko, 96 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-1.

“Sicuramente quello odierno è stato il miglior match che ho giocato in questo torneo. Mi è piaciuta la mia attitudine mentale: ho affrontato bene sia la sfida di oggi che quelle precedenti di questa settimana”, ha dichiarato a caldo Musetti. “Sono venuto qui con l’obiettivo di vincere. Lo scorso anno ho perso in finale. Domani proverò a conquistare il titolo. Ma Tabilo è un rivale duro”, ha aggiunto l’azzurro.

Sarà proprio Alejandro Tabilo domani l’avversario di Musetti nel match che vale il titolo. Il cileno, numero 112 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, in semifinale ha sconfitto lo statunitense Brandon Nakashima col punteggio di 6-4 7-6 (0). Fra i due c’è un solo precedente, datato 2021: nel Challenger Atp di Antalya vinse Musetti per 6-2 6-0.

Per il carrarino è il secondo atto conclusivo del 2025, dopo la finale nell’Atp 1000 di Monte Carlo persa contro Carlos Alcaraz. Intanto, il toscano ha difeso i punti della finale del 2024 di Chengdu; ora proverà a conquistare il titolo e altri punti preziosi in vista della volata conclusiva per un posto nelle Atp Finals di Torino.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).