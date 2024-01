Musical, Anggun protagonista del nuovo Jesus Christ Superstar

Roma, 8 gen. (askanews) – Anggun, la star internazionale che ha scalato le classifiche mondiali vincendo numerosi dischi d’oro e di platino e che da sempre incanta con la sua voce e il suo magnetismo il pubblico di tutto il mondo, sarà la protagonista di un evento irripetibile che accenderà di nuovo i riflettori sull'”Opera rock più amata di tutti i tempi”: per celebrare i primi 50 anni della sua gloriosa storia, e i 30 anni dalla regia firmata da Massimo Romeo Piparo, “Jesus Christ Superstar” torna eccezionalmente in Italia, a Roma e Milano, sul palco de Il Sistina e del nuovissimo Sistina Chapiteau. Una speciale versione, dal titolo “Jesus Christ Superstar Celebration THIRTY&fifty” sarà in scena in primavera, per due settimane di “serate evento” che gli appassionati non potranno perdere.

Le vendite dei biglietti sono aperte: appuntamento al Sistina Chapiteau di Milano l’8 marzo, e dal 20 marzo al Teatro Sistina, dove lo spettacolo resterà in scena fino alla Santa Pasqua. Punta di diamante del cast sarà Anggun, che interpreterà Maria Maddalena, un ruolo complesso e ricco di sfaccettature. Con lei l’Orchestra dal vivo e ben 30 artisti in scena, in uno spettacolare allestimento di grande impatto visivo.

“Sono davvero super felice di annunciare che sarò la guest star nel ruolo di Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar, uno dei capolavori di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Inizieremo a Milano e poi andremo a Roma: ci vediamo presto!”, ha affermato Anggun, rivelando ai fan la sua partecipazione straordinaria allo spettacolo direttamente nel talent show musicale di prima serata “Star Academy”, in onda su Tf1, il primo canale televisivo francese.