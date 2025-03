Nadia Battocletti regina del cross, a Cassino vince il quinto titolo italiano consecutivo

ROMA (ITALPRESS) – Nadia Battocletti conquista il quinto titolo italiano assoluto consecutivo nel cross a Cassino (Frosinone). L’argento olimpico dei 10.000 di Parigi precede le burundesi Elvanie Nimbona e Francine Niyomukunzi in gara per la classifica dei Campionati di società, e le azzurre Valentina Gemetto e Nicole Reina nel Campionato italiano. Prosegue quindi la scia di successi nella rassegna tricolore della corsa campestre, un monopolio iniziato a Campi Bisenzio 2021 e continuato a Trieste 2022, Gubbio 2023, Cassino 2024, soltanto per citare le maglie tricolori assolute, arrivate dopo cinque edizioni vincenti nelle categorie giovanili.

“Il cross è un amore immenso – le parole di Nadia Battocletti – Sono sempre felice di partecipare a questa manifestazione che ormai è dentro di me da undici anni. Mi scioglie davvero il cuore correre in mezzo a tutti questi ragazzi e ragazze che mi supportano”.

Non aveva mai vinto il titolo assoluto del cross Luca Alfieri, ormai una delle colonne della squadra azzurra in occasione degli Europei di corsa campestre. Ci riesce a Cassino, in una gara che al solito si divide in due, con la lotta tra gli atleti africani per la classifica dei Campionati di Società (vinta dal burundese Celestin Ndikumana, Atletica Vomano) e la sfida per la maglia tricolore, dominata dal brianzolo della Casone Noceto (30:24 nei 10 km) con trentuno secondi di margine sul campione uscente e oro europeo a squadre della mezza maratona Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 30:55 al rientro dall’influenza) e su Konjoneh Maggi (Atl. Casone Noceto, 30:59), terzo nella gara assoluta, campione italiano tra gli under 23.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).