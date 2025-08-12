Nardi agli ottavi a Cincinnati, sfiderà Alcaraz. Avanti anche Paolini

ROMA (ITALPRESS) – Luca Nardi è approdato agli ottavi di finale del “Cincinnati Open”, l’Atp Masters 1000 (combined con un Wta 1000) in scena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista di Pesaro, 22enne, numero 98 del mondo, ripescato nel main draw come lucky loser, ha battuto il ceco Jakub Mensik, 16esima forza del tabellone e numero 17 del ranking internazionale, costretto al ritiro, per problemi fisici, sul punteggio di 6-2 2-1 in favore dell’azzurro.

Agli ottavi di finale Nardi sfiderà Carlos Alcaraz, che ha sconfitto al terzo turno il serbo Hamad Medjedovic, 72 del ranking internazionale, con lo score di 6-4 6-4.

PAOLINI BATTE KRUEGER E VA AGLI OTTAVI

Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del “Cincinnati Open”, il Wta 1000 (combined con un Atp Masters 1000) in scena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. La tennista azzurra, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, nel terzo turno del torneo, ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26 del tabellone, col punteggio di 7-6 (2) 6-1. Agli ottavi Paolini sfiderà la ceca Barbora Krejcikova, vincitrice oggi contro la statunitense Iva Jovic per 6-4 3-6 6-2.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).