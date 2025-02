Nato, Cavo Dragone: grazie Zelensky, colpito da determinazione Kiev

Milano, 9 feb. (askanews) – “Grazie, signor Presidente (ucraino, Volodymyr Zelensky, ndr), per il caloroso benvenuto. Profondamente colpito dalla determinazione e dall’energia delle persone ucraine. Nel 1081esimo giorno dell’invasione russa, lo spirito coraggioso e resiliente dell’Ucraina rimane indistruttibile”. Lo scrive l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sui social in qualità di presidente del Comitato militare della Nato, in risposta a un tweet di Zelensky che ringraziava l’ammiraglio per una visita a Kiev, effettuata in gran segreto, dove secondo il leader ucraino si è parlato anche dei preparativi per Ramstein.

“Il nuovo presidente del Comitato militare della NATO è in Ucraina. Sta facendo la sua prima visita specificatamente nel nostro stato per mostrare sostegno agli ucraini. Lo apprezziamo” ha detto ieri Zelensky. “Abbiamo discusso dei preparativi per Ramstein e delle nostre esigenze di difesa, della nostra difesa condivisa. Ora sappiamo, come riporta la nostra intelligence, che i russi stanno creando nuove divisioni e sviluppando nuove strutture di produzione militare” ha aggiunto.

Zelensky accusa il presidente russo Vladimir Putin di preparare la continuazione della guerra attraverso il riarmo. “Ora sappiamo che i russi stanno creando nuove divisioni e sviluppando nuovi impianti di produzione militare”, ha affermato Zelensky a Kiev. La cooperazione di Mosca con la Corea del Nord sarà ampliata. La Russia sta diffondendo moderne tecnologie belliche, compresi i droni.

“E questo significa una cosa semplice: Putin non si sta preparando ai negoziati, non alla pace, ma alla continuazione della guerra, e non solo contro di noi”, ha detto Zelensky in un videomessaggio.