Nato, Meloni: difesa europea sarebbe duplicazione senza senso

L’Aia, 25 giu. (askanews) – “Io l’ho sempre detto” che non serve un esercito europeo. “Facciamo parte della Nato, giusto? La Nato è il sistema di difesa occidentale” che “è basato su eserciti nazionali che cooperano. Quindi, se noi costruissimo una difesa a un altro livello vorrebbe dire o uscire dalla Nato o immaginare che anche la Nato debba avere un esercito della Nato, che” attualmente “non esiste, oppure restiamo nel sistema Nato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, in un punto stampa al termine dei lavori del summit della Nato a L’Aia, a una domanda sulla sintonia, su questo punto, con l’alleato della Lega Matteo Salvini.

E’ “per questo – ha proseguito la premier – che io dico attenzione alle sovrapposizioni. Se noi parlassimo di una difesa europea ne parleremmo in una misura svincolata dal contesto Nato quindi sarebbe una duplicazione, ma una duplicazione non ha senso, non ce la possiamo permettere. Quello che noi dobbiamo fare – ha sottolineato Meloni – è rafforzare il sistema con una colonna europea della Nato che secondo me deve stare allo stesso livello di quella americana se vogliamo difendere adeguatamente i nostri interessi e questo comporta anche una maggiore cooperazione a livello europeo”.