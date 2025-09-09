X
Nato: Rutte a Londra ha incontrato premier Keir Starmer

Milano, 9 set. (askanews) – Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha visitato Londra dove ha partecipato a un incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina per discutere del continuo sostegno a Kiev e ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer. Lo scrive la portavoce della Nato Allison Hart in un post sui social, dove pubblica anche una foto del Gruppo di contatto.

