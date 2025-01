Nato, Rutte: “Ottima telefonata con Rubio (Usa), benvenuto”

Milano, 22 gen. (askanews) – “Ottima chiamata da Davos con il nuovo Segretario di Stato Usa Marco Rubio : è bello averti a bordo! Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a NATO e di lavorare insieme su Ucraina, Russia e Cina. Aumentare la spesa per la difesa in Europa e potenziare la produzione di difesa transatlantica ci rende tutti più forti”. Lo ha scritto il Segretario generale NATO Mark Rutte sui social.