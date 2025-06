Nato, Schlein: Meloni ipoteca futuro delle prossime generazioni

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – L’impegno all’aumento della spesa militare fino al 5% del Pil annuale, che il governo italiano ha preso con Giorgia Meloni al vertice Nato dell’Aia, “rischia di ipotecare veramente il futuro delle prossime generazioni” e di segnare “la fine dello Stato sociale” e del servizio sanitario pubblico in Italia. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein parlando alla stampa, al termine del pre-vertice del Partito dei Socialisti europei (Pse), in vista del Consiglio europeo di Bruxelles.

La riunione dei leader del Pse, ha riferito Schlein, “è stata l’occasione di dare la nostra fortissima solidarietà a Pedro Sánchez”, il premier spagnolo, “che ha dimostrato che si può dire di no ai bulli, si può dire di no alla prepotenza di Donald Trump”.

Questo, ha osservato la segretaria del Pd, “lo doveva fare anche Giorgia Meloni, nell’interesse nazionale”, visto che “questo impegno all’aumento della spesa militare al 5% del Pil rischia di ipotecare veramente il futuro delle prossime generazioni in Italia. Stiamo parlando, per i prossimi dieci anni – ha rilevato Schlein – di un aumento di spesa che vuol dire cumulativamente 445 miliardi in più di spesa militare”.

“Rischia di essere – ha avvertito – la fine dello Stato Sociale in Italia; vuol dire mettere fine al servizio sanitario nazionale, alla sanità pubblica. Evidentemente stanno già tagliando ma questo sarebbe veramente disastroso. Quindi noi – ha concluso Schlein – continuiamo a opporci a questo impegno”.