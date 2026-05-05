Nave Vespucci riparte per l’America per 250esimo Indipendenza

Genova, 5 mag. (askanews) – Nave Amerigo Vespucci, “la nave più bella del mondo”, dopo la lunga e importante sosta lavori svolti presso l’Arsenale Marittimo di La Spezia, continua il suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026 per continuare a portare in giro per il mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani.



Partirà infatti il 9 maggio dal porto Antico di Genova per attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le coste nordamericane tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi.

Al comando il Capitano di Vascello Nicasio Falica, con un equipaggio di circa 240 tra donne e uomini. A Baltimora si imbarcheranno poi i 180 allievi del

primo anno dell’Accademia Navale.

“Mi sento onorato di essere al comando di Nave Amerigo Vespucci ma allo stesso tempo avverto l’impegno – racconta Falica nel trasferimento da La Spezia a Genova -. Tanta concentrazione ma ho la fortuna di avere un grande equipaggio che ho visto già in azione nel corso degli importanti lavori alla Nave”.

Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, s’inserisce nelle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti.

Nel 2021 infatti la marina statunitense ha invitato la Marina Militare a prendere parte allaSAIL250, il raduno globale di grandi velieri e navi militari che, con tappe a Baltimora (SAIL250 Maryland), Boston (SailBoston) e New York City (Sail4th 250), riunirà alcune delle più importanti unità navali del mondo. Nave Amerigo Vespucci al suo arrivo a New York prenderà parte all’evento culminante dei festeggiamenti ovvero “International NavalReview 250”, organizzata dalla US Navy in occasione del 4 luglio 2026, uno dei più rilevanti incontri internazionali di tallships (grandi velieri tradizionali, caratterizzati da alberi alti e da un’ampia velatura e unità militari). In Canada Nave AmerigoVespucci prenderà parte, invece, al Rendez-vous naval de Québec, la 7ª edizione del prestigioso raduno internazionale di navi che si svolgerà dal 23 al 26 luglio 2026 nel porto di Québec City.



Il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026” è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotta da Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa chevalorizza in chiave duale gli asset del Dicastero.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Nave Amerigo Vespucci partirà da Genova sabato 9 maggio dopo la cerimonia che si svolgerà alle ore 10.30 al Porto Antico.



Il Tour durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni in mare ed effettuate 13 soste, di cui 8 in porti esteri tra cui Baltimora(24-29 giugno), New York (4-8 luglio), Boston (11-16 luglio), Quebec City (23-27 luglio), Montreal (29 luglio – 3 agosto).

Al suo rientro in Italia Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari (13-16 settembre), a Venezia (29 settembre – 3 ottobre) in occasione della XV edizione del Trans-RegionalSeapower Symposium (T-RSS). L’ultima tappa sarà a Trieste(8-12 ottobre), in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. La 58ª edizione si svolgerà domenica 11 ottobre 2026.