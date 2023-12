Nba: San Antonio ritrova la vittoria, Brunson da record

ROMA (ITALPRESS) – San Antonio vince contro i Lakers 129-115 e riesce così a interrompere la striscia negativa di 18 sconfitte consecutive. E’ il verdetto di una delle sfide più attese del turno di Nba disputato nella notte italiana. I Lakers, privi di Davis, nonostante LeBron James (23 punti, 7 rimbalzi e 14 assist) e le buone prove di Austin Reaves (22 punti e 7 rimbalzi) e Rui Hachimura (20 punti), non sono riusciti a battere gli Spurs trascinati da Devin Vassell (36 punti) e Victor Wembanyama (13 punti). In campo per 10 minuti Danilo Gallinari contro i Pacers, con 4 punti, 5 rimbalzi e un assist. Nonostante una partenza in salita, i Wizards vincono interrompendo una striscia di sei sconfitte consecutive con ben cinque giocatori in doppia cifra, guidati da Kuzma (31 punti) e Poole (30). Positiva anche la prova del rookie Bilal Coulibaly con 17 punti e 5 rimbalzi entrando dalla panchina. I Knicks travolgono Phoenix 139-122 trascinati da un super Brunson che sigla il suo massimo in carriera da 50 punti con 9/9 da 3. Boston rimane imbattuta in casa superando Orlando, mentre Philadelphia infligge a Detroit la 22^ sconfitta in fila. New Orleans passa a Charlotte e Atlanta vince a Toronto.

– foto LivePhotoSport –

