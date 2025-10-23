NeoBorocillina PropolTuss: innovazione naturale in caso di tosse

Milano, 22 ott. – Nasce NeoBorocillina PropolTuss. L’integratore pensato per offrire un rimedio a base di ingredienti naturali in caso di tosse e per il benessere della gola. Con l’inverno alle porte, i fastidi delle vie respiratorie diventano particolarmente frequenti, motivo per il quale Alfasigma risponde alle esigenze dei consumatori attraverso il nuovo lancio. Un approccio naturale quando la tosse inizia a farsi sentire. Abbiamo parlato con il Dott. Paolo Petrone, Dirigente Medico ORL Ospedale CTO Bari: “La tosse è sicuramente il più fastidioso tra questi sintomi e spesso ci può portare all’utilizzo e all’abuso di alcuni farmaci come antibiotici che vanno assolutamente sconsigliati perché possono determinare dei gravi effetti collaterali a carico dell’organismo. È invece consigliabile, anche per prevenire questi episodi, idratarsi molto, lavarsi spesso le mani, soprattutto durante l’inverno e utilizzare dei rimedi fitoterapici, come ad esempio imprimi su tutto l’utilizzo del miele perché vanno a lenire gli effetti dell’infiammazione e questo è determinato ed è dimostrato da diverse ricerche scientifiche autorevoli”.Una formulazione innovativa che amplia la gamma di integratori alimentari di NeoBorocillina. All’interno un cuore liquido a base di Propoli M.E.D e Miele. Tra gli ingredienti funzionali, si trovano il Timo, l’Edera e la Biotina, che insieme agiscono sui primi fastidi legati alla tosse. Poi è intervenuto Edoardo Lipari, Brand Manager NeoBorocillina – Alfasigma: “È un prodotto con una formulazione innovativa, con un cuore liquido di propoli e miele e un involucro esterno con ingredienti funzionali e, non lo specifico, edera e timo. Oggi avremo con noi un ospite d’eccezione, Lorenzo Maragoni, che è campione del mondo di Poetry Slam e proprio qui appunto nasce la nostra volontà di presentare i prodotti ma anche di comunicarli in modo nuovo ai nostri consumatori”.Con il lancio di NeoBorocillina PropolTuss, Alfasigma mira a rendere ancora più completo il suo portafoglio prodotti, rafforzando ulteriormente la sinergia tra expertise e innovazione.(Servizio PUBBLIREDAZIONALE)