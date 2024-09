Netanyahu: Onu “palude di bile antisemita”

Roma, 27 set. (askanews) – “Una palude di bile antisemita”: così il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito le Nazioni Unite nel suo discorso all’Assemblea Generale.

“Finché Israele, finché lo Stato ebraico non sarà trattato come gli altri Paesi, finché questa palude non sarà stata prosciugata, le Nazioni Unite sarano considerate dagli osservatori equanimi in qualsiasi parte del mondo come una ridicola farsa”, ha concluso.