New York rimonta Indiana, 2-1 la serie nella finale di Eastern Conference

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York tiene viva la serie della finale di Eastern Conference con Indiana. Nella notte italiana dell’Nba, i Knicks rimontano uno svantaggio di -20 nel primo tempo e si impongono per 106-100 in gara-3 sul parquet dei Pacers, che ora conducono per 2-1.

Di fronte agli oltre 17mila spettatori della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, a fare la differenza in favore del quintetto della ‘Big Apple’ sono i 24 punti di Towns, top-scorer dell’incontro, e i 23 di Brunson; per i padroni di casa, 20 di Haliburton, 19 di Turner e 17 di Siakam. Nella notte italiana di martedì, gara-4 della finale a Ovest tra Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder (1-2).

