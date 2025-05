New York tiene viva la serie con Indiana, Pacers battuti 111-94

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York tiene viva la finale di Eastern Conference con Indiana. Sul parquet del Madison Square Garden, i Knicks si impongono per 111-94 in gara-5 contro i Pacers, che non sfruttano così il primo match ball per raggiungere Oklahoma City Thunder nella finale per il titolo Nba. Tra i padroni di casa, 32 punti di Brunson, top-scorer dell’incontro, e 24 di Towns; 23 di Mathurin e 15 di Siakam tra gli ospiti. Nella notte italiana di domenica gara-6.

