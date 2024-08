Nicola “Il Como è ostico, entusiasmo tifosi Cagliari un dono di Dio”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Cagliari-Como si è già giocata in questa stagione, in amichevole a Chàtillon lo scorso 25 luglio con vittoria per 1-3 dei lariani. Ma domani (18.30) sarà tutt’altra partita, per la seconda giornata di Serie A e all’Unipol Domus. “E’ una partita che aspetto col piacere di riconfrontarmi, per vedere cosa abbiamo portato avanti come progettualità e identità”, afferma Davide Nicola nella conferenza stampa della vigilia. “E’ la terza gara ufficiale e i dati non sono più tendenze, ma precisazioni di quello che puoi dimostrare in campo. Dobbiamo ambire a far diventare automatiche certe cose, con una forma in campo che non ti faccia perdere energie. Il Como è difficile da definire una neopromossa, sarà ostica per tutti. Non lascia spazi facili da occupare e il suo allenatore ha già preso una mentalità italiana. L’amichevole di Chàtillon è parecchio indietro sia per loro sia per noi, nel frattempo abbiamo messo molto lavoro”.

Tornano Mina e Viola (“Lo porto, non è ancora al 100% ma ha un grande senso d’appartenenza ed è un motivo d’orgoglio che i miei giocatori siano apprezzati dai tifosi”), possibile il debutto di Palomino. Makoumbou ha dei carichi di lavoro da smaltire e sarà rivalutato fra oggi e domani, Zortea invece riprenderà da martedì dopo un lavoro specifico per una botta alla spalla destra. E ci sono ancora cinque giorni di mercato, che a Nicola non piace molto: “Fortunatamente non abbiamo molte situazioni in itinere. Ne abbiamo già risolte alcune, vedi Di Pardo, per il resto il nostro gruppo per il 70% è stato costruito prima del ritiro. Vedremo se ci saranno altre situazioni da valutare in corso d’opera, sarebbe giusto avere un mercato più snello”. Sugli oltre 16.000 spettatori attesi domani: “L’entusiasmo è un dono di Dio, credo molto in questa forza”.

