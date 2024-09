Nissan presenta Ariya Nismo in occasione del World EV Day

Parigi (ITALPRESS) – In occasione del World EV Day, Nissan svela i dettagli della nuovissima Ariya Nismo. Elegante, dinamica, 100% elettrica e concepita per offrire prestazioni esaltanti, Ariya Nismo si prepara al debutto sulle strade europee con una versione e-4Force da 435 CV di potenza e 600Nm di coppia. Ariya Nismo rappresenta una novità nel panorama delle vetture elettriche ad alte prestazioni, combinando la mobilità sostenibile con le caratteristiche che hanno reso i modelli Nismo celebri in tutto il mondo. Nissan, pioniere dell’elettrificazione, aggiunge così un nuovo modello alla sua gamma, capace di offrire ai clienti un’esperienza di guida esaltante e sicura. Unisce l’eredità del marchio Nismo e il design tipicamente giapponese per dare vita a una vettura dinamica, agile, dalla personalità audace e dalle prestazioni esaltanti, di livello superiore rispetto alle già eccellenti prestazioni di Ariya e-4orce 87KWh.

Ariya Nismo presenta un design aerodinamico con linee filanti, che insieme al paraurti anteriore ridisegnato e allo spoiler posteriore riducono il coefficiente di portanza (CL) del 40%, che passa dal valore di 0,18 del modello standard al valore di 0,11 della versione Nismo. L’assetto della vettura, il suo baricentro basso e il doppio diffusore posteriore ottimizzano i flussi d’aria intorno alla vettura e aumentano la deportanza. Inoltre, deflettori e prese d’aria ispirati alla Formula E migliorano le prestazioni aerodinamiche e riducono l’attrito dell’aria intorno agli pneumatici, a cui contribuiscono anche i profili delle portiere con finiture più ampie rispetto alle versioni standard di Ariya. Pneumatici Michelin Pilot Sport EV, robusti e affidabili, sono montati su ENKEI “MAT Process” da 20 pollici, con razze sottili che riducono resistenza aerodinamica, peso e facilitano il raffreddamento dei freni.

Ariya Nismo è pensata per offrire prestazioni di alto livello, e la versione da 87 kWh, con 435 CV (320 kW) di potenza e 600 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 5 secondi, e passa da 80 a 120 km/h in soli 2,4 secondi. Le sospensioni dinamiche, che includono molle, stabilizzatori e ammortizzatori modificati, insieme a un telaio bilanciato e all’azione dello sterzo che varia al variare della velocità, offrono massima stabilità e massimo controllo in ogni situazione di guida. A bassa velocità, lo sterzo è più morbido rende le manovre agevoli, mentre alle alte velocità si irrigidisce per una guida più stabile. Con la nuova funzione i-Booster, che aumenta l’efficacia dei freni, si può vivere l’emozione Nismo mantenendo un’esperienza di guida agile e sicura. Il modello dispone della modalità di guida NORMALE, che bilancia potenza e semplicità per un’esperienza di guida dinamica e intuitiva, e la modalità NISMO, caratterizzata da accelerazione brillante e fluida in ogni situazione.

Ariya Nismo è dotata di tecnologia e-4orce, il sistema di trazione integrale esclusivo Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione. La tecnologia Nismo e-4orce può bloccare il sottosterzo in situazioni di forte accelerazione, riducendo del 12% le deviazioni della traiettoria rispetto ad e-4orce standard.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).