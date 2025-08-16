Non solo presidente, Marotta diventa azionista dell’Inter

MILANO (ITALPRESS) – Prima amministratore delegato, poi presidente, ora anche azionista del club. In un comunicato stampa, infatti, l’Inter fa sapere che “Giuseppe Marotta, nominato presidente dall’assemblea degli azionisti del 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del club con una quota vicina al 2%. Dopo circa un anno dalla nomina a presidente, sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del club e del suo continuo sviluppo – sottolinea la società nerazzurra in una nota -. Grazie alla sua carriera quasi quarantennale e alla dedizione costante che ha dimostrato nei confronti dell’Inter negli ultimi sette anni, Marotta ha garantito al club una leadership salda. Nel corso della stagione 2024-2025, la collaborazione tra Marotta e Oaktree ha contribuito a gettare le basi per un piano strategico pluriennale per garantire la stabilità del club, solidi risultati finanziari e il successo dell’Inter dentro e fuori dal campo.

La recente creazione dell’Under 23 è l’ultimo esempio della convinzione condivisa di una crescita sostenibile e di lungo termine. Con questa notizia – conclude il club nerazzurro – l’Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d’intenti tra le sue diverse componenti, proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)