Nordcorea testa missili: un messaggio di Kim a Trump

Roma, 28 feb. (askanews) – Mentre si attendono i primi approcci visibili di una riapertura di dialogo tra Stati uniti e Corea del Nord, Pyongyang manda messaggi non racchiusi in una bottiglia, ma in missili da crociera strategici. La Corea del Nord ha dichiarato oggi di aver lanciato due missili cruise, che sono ammarati al largo della sua costa occidentale. A supervisionare il test, il leader supremo Kim Jong Un in persona.

L’unità missilistica dell’Esercito popolare coreano (KPA) nelle aree occidentali ha condotto l’esercitazione di lancio mercoledì mattina, sotto la supervisione di Kim, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale KCNA.

Il test mirava – secondo la stessa dichiarazione nordcoreana – a informare i nemici del paese circa la capacità di contrattacco del KPA in qualsiasi area, oltre a dimostrare la prontezza delle varie modalità operative nucleari e l’affidabilità della deterrenza nucleare del Nord.

Kim ha invocato la difesa permanente del diritto sovrano alla sicurezza del paese attraverso uno “scudo nucleare affidabile”.

Il numero uno del regime di Pyongyang ha sostenuto che “ciò che è garantito da una potente capacità di attacco è la più perfetta deterrenza e capacità di difesa”, sottolineando che la Corea del Nord dovrebbe impegnarsi per una “maggiore prontezza in battaglia delle forze nucleari e una piena preparazione per il loro impiego”.

I missili, a dire di Pyongyang hanno colpito con precisione gli obiettivi dopo aver percorso una traiettoria ovale di 1.587 chilometri in meno di otto secondi.

Le forze armate della Corea del Sud hanno confermato il lancio dei missili, rilevando il lancio di più missili da crociera verso il Mar Giallo intorno alle 8:00 di mercoledì, e precisando che i lanci sono in fase di analisi da parte delle autorità di intelligence sudcoreane e statunitensi.

“Le nostre forze armate stanno monitorando da vicino le varie attività della Corea del Nord nell’ambito della ferma postura difensiva combinata tra Corea del Sud e Stati Uniti, affinché il Nord non interpreti erroneamente l’attuale situazione di sicurezza”, ha dichiarato lo Stato maggiore congiunto in un messaggio inviato ai giornalisti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Il recente lancio ha segnato il primo volo di missili da crociera del Nord dopo il 25 gennaio. In quella occasione, la Corea del Nord aveva testato quelli che ha chiamato missili da crociera guidati strategici da mare a terra, segnando il suo primo lancio missilistico da quando il Donald Trump è rientrato da presidente alla Casa bianca.

Il test di mercoledì è anche un segnale in vista di un’importante esercitazione militare primaverile tra Corea del Sud e Stati uniti, denominata Freedom Shield e in programma per il mese prossimo. Pyongyang da tempo denuncia le esercitazioni militari congiunte degli alleati, definendole una prova generale per un’invasione. Seoul e Washington hanno affermato che queste attività hanno una natura puramente difensiva.