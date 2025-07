Nuoto artistico, Bronzo tech di Pelati e Ruggiero ai mondiali

Roma, 23 lug. (askanews) – Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero salgono sul podio con 228.0275 nel doppio tecnico ai mondiali di Singapore con il quale avevano già conquistato la stessa medaglia agli europei a Funchal il 2 giugno (205.9059). Gli azzurri restano ancora una volta dietro agli spagnoli Luna Mireia Hernandez e Dennis Gonzalez Bon, secondi con 230.4634 punti; ma battono i britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, quarti con 226.0899 punti, che li avevano preceduti in Portogallo. Vincono i russi sotto la bandiera neutrale Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev (NAB) con 233.2100. Per Filippo Pelati, diciotenne di Lagosanto (40 chilometri da Ferrara), allenato da Beatrice Casalini e Silvia Costa per Fiamme Oro e Uisp Bologna e dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo per la nazionale, è la seconda medaglia dopo l’altro bronzo di lunedì nel singolo libero. Foto di Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DBM – Inside