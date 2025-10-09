Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Tenuto conto dei fatti emersi dall’inchiesta e dell’atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. Le due nuotatrici erano state fermate all’aeroporto di Singapore, dopo i Mondiali, con l’accusa di furto.

– Foto IPA Agency –

