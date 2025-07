Nuoto, Quadarella d’argento nei 1500 ai mondiali

Roma, 29 lug. (askanews) – Simona Quadarella da sogno ai Mondiali di nuoto di Singapore. La 27enne azzurra è medaglia d’argento nei 1500 stile libero con tanto di record europeo. 15’31″79 il crono fatto segnare da Simona, che riscatta alla grande i due quarti posti di Parigi 2024 e sale sul podio per la sesta volta consecutiva a livello iridato sulle due distanze (800 e 1500 sl). La statunitense Katie Ledecky è medaglia d’oro, terza l’australiana Lana Pallister. Il ricco bottino di medaglie iridate di Simona, distribuite tra 1500 (5) 800 (3), ammonta ora a quota 8, cifra che nella storia del nuoto in vasca lunga italiano è stata superata dai soli Federica Pellegrini (11) e Gregorio Paltrinieri (9).

Una medaglia dal sapore specifico notevole poiché arriva all’inizio di un nuovo progetto tecnico che l’ha vista cambiare allenatore in autunno, passando da Christian Minotti colui che l’ha fatta diventare grande a Gianluca Belfiore mentore di Margherita Panziera.

La 26enne romana conduce una finale perfetta – trenta vasche a 31″3-31″4 di batteria contro il 31″8 delle batterie – e chiude in 15’31″79, demolendo ovviamente anche il record italiano di 15’40”89 che siglò a Gwangju per il titolo iridato vinto quando assente era sua maestà Ledecky. Terza è l’australiana Lani Pallister, che a metà gara subisce il sorpasso dell’azzurra, in 15’41″18.

“Sapevo di essere andata forte ma non così tanto. Inseguivo questo record europeo da tanto tempo ma non pensavo di raggiungerlo adesso. La Ledecky è imprendibile come sempre ma dopo le batterie non credevo di battere la Pallister – afferma un’emozionata Quadarella – Ho avuto nuovi stimoli con il cambio di allenatore: ho avuto qui le risposte che attendevo. Credevo tantissimo al lavoro che sto facendo con Gianluca (Belfiore ndr): ci sto mettendo tutta me stessa per migliorare ulteriormente. Oggi è stato emozionante: non ho mai visto così vicina in vita mia la Ledecky. Dopo i due quarti posti alle Olimpiadi questa è proprio una bella rivincita”.

Il risultato odierno ha consentito alla nuotatrice azzurra di salire sul podio per la sesta rassegna iridata consecutiva in vasca lunga, fatto che in ambito nazionale vanta il solo precedente di Federica Pellegrini, arrivata a otto tra il 2005 e il 2019, oltre, allargando il campo al nuoto in acque libere, a Gregorio Paltrinieri a sua volta a quota otto (2013-2025).

Il ricco bottino di medaglie iridate, distribuite tra 1500 (5) 800 (3), ammonta ora a quota 8, cifra che nella storia del nuoto in vasca lunga italiano è stata superata dai soli Federica Pellegrini (11) e Gregorio Paltrinieri (9). (Foto Giorgio Scala e Andrea Staccioli / DeepBlueMedia.eu)