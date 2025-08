Roma, 1 ago. (askanews) – Inizia positivamente la giornata del nuoto azzurro nelle vasche di Singapore. Due nuove finali centrate, dalla 4×200 stile libero maschile e da Simona Quadarella negli 800 stile libero. La staffetta, trainata da Carlos D’Ambrosio in prima frazione, ha chiuso le semifinali con il 4° tempo totale di 7’05”71, dietro soltanto alla Gran Bretagna, all’Australia e alla Corea del Sud. Quinto tempo in semifinale invece per Simona Quadarella: l’azzurra, dopo l’argento nei 1500 stile libero, chiude seconda la sua batteria in 8’20”47 alle spalle della canadese McIntosh e domani, sabato 2 agosto, proverà a strappare un’altra medaglia. La più veloce di tutte, tanto per cambiare, è stata Katie Ledecky in 8’14”62. Riscatto di Thomas Ceccon: eliminato ieri in batteria nei 200 dorso, si qualifica per le semifinali dei 100 farfalla con l’11° tempo complessivo, 51”36. Seconda prestazione personale nella distanza. In semifinale Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero. Chiude i conti l’eccezionale qualificazione in semifinale dei 50 farfalla con il 3° tempo di Silvia Di Pietro, capace di stabilire a 32 anni il primato personale nella distanza. (Foto Federica Muccichini e Giorgio Scala / DeepBlueMedia.eu)