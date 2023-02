Nuova gamma accessori Nissan X-Trail e-Power

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è disponibile una nuova e ampia gamma di accessori per Nissan X-Trail e-Power. I clienti possono personalizzare la vettura adeguandola al proprio stile e alle proprie passioni, con oltre 30 nuovi accessori suddivisi in 3 categorie: Design, Funzionalità e Comfort, alle quali si aggiunge l’esclusivo Winter Pack in occasione dell’e-Power Vertical Winter Tour. La categoria Design è pensata per esaltare lo stile distintivo del nuovo Nissan X-Trail e-Power, valorizzando dettagli esterni e interni della vettura e comprende: finitura del paraurti anteriore; protezione della soglia di carico sopra il paraurti posteriore; calotte per specchietti retrovisori; finiture per le prese d’aria anteriori; finitura cromata del portellone posteriore; battitacco interno illuminato realizzato in alluminio spazzolato, con logo X-Trail.

La categoria Funzionalità è dedicata alle famiglie che amano l’avventura, per le quali il nuovo Nissan X-Trail è un compagno di viaggio comodo e affidabile. Tra gli accessori e soluzioni utili: portabici da installare sul tetto per bici convenzionali; portabici da installare sul retro della vettura per bici elettriche; barre portabagagli per il tetto, a cui è possibile collegare un portascì (capienza fino a 6 paia di sci) o un box portabagagli. Il bagagliaio del nuovo X-Trail è ampio e versatile e si adatta al trasporto comodo e sicuro sia di cose che dei nostri amici a quattro zampe. Un pannello rigido permette di parzializzare il vano di carico, mentre un organizer con divisori evita che i bagagli si muovano durante il viaggio. Inoltre, è disponibile una copertura di protezione che può allungarsi fino al paraurti posteriore per evitare graffi. Il piano d’appoggio è reversibile, con un lato rivestito in gomma, resistente e facile da pulire, e l’altro ricoperto di tessuto, che riduce lo scorrimento degli oggetti. E quando fa buio, le operazioni nel bagagliaio sono facilitate da una luce Led rimovibile che si accende automaticamente all’apertura del portellone, mentre luci di benvenuto sotto le modanature laterali illuminano il terreno e permettono di evitare fango e pozzanghere.

La categoria Comfort comprende diversi accessori, pensati per due tipologie di clienti, gli avventurosi e gli stilosi. Tra quelli pensati per gli avventurosi ci sono: tappetini personalizzati, protezione del bagagliaio, protezione della soglia di carico sopra il paraurti posteriore, finiture per i parafanghi, barre portabagagli per il tetto, gancio di traino rimovibile con alimentazione elettrica, luce Led bagagliaio rimovibile, deflettori per i finestrini e pellicola di protezione per le portiere. Per gli stilosi, invece, sono previsti: battitacco illuminato con logo X-Trail, luci di benvenuto sotto le modanature esterne, protezioni dei paraurti anteriore e posteriore e gancio di traino rimovibile con alimentazione elettrica. Nissan ha lanciato una promozione speciale dedicata agli amanti della montagna. Tutti coloro che lasceranno i propri contatti presso lo stand Nissan presente nelle tappe del tour e acquisteranno un nuovo X-Trai e-Power entro il 30 aprile 2023, riceveranno in omaggio l’esclusivo Winter Pack, che comprende: barre portabagagli per tetto, portascì che permette di caricarne fino a 6 paia, piano d’appoggio reversibile, protezione della soglia di carico sopra il paraurti posteriore.

