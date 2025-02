Nuova Lancia Ypsilon e Joan Thiele, un duo che lascerà il segno

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – Eleganza, autenticità e personalità: questi sono gli elementi che definiscono la Nuova Lancia Ypsilon, un modello che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il brand, e che sono alla base del legame con Joan Thiele, una delle voci più originali e raffinate del panorama musicale italiano, che sta crescendo incessantemente in notorietà e fama. Si tratta quindi di un incontro tra tradizione e innovazione, in cui la vettura e l’artista si distinguono per la capacità di incarnare un’eleganza a tutto tondo, dall’estetica alla tecnologia, fino alla musica. Lancia ha deciso di raccontare i nuovi inizi di queste due protagoniste attraverso un’operazione digitale che coinvolgerà i loro canali social in una delle settimane più significative dell’anno per l’Italia. La campagna si svilupperà attraverso video e scatti editoriali, in cui la nuova Lancia Ypsilon accompagna Joan nel raccontarsi e alla scoperta delle nuove features della irma vettura della nuova era di Lancia.

Ogni contenuto infatti evidenzierà la connessione tra la cantante e la vettura, in una narrazione autentica che celebra la naturale eleganza di entrambe. Il risultato? Uno storytelling coinvolgente, in cui Joan si mostra con tutta la sua spontaneità, perfettamente in sintonia con le novità della Lancia Ypsilon, tra cui gli interni in velluto, design e la nuova motorizzazione ibrida di ultima generazione. Il culmine dell’operazione sarà un video finale che raccoglierà il meglio di questa esperienza, mettendo in luce le caratteristiche distintive della nuova Ypsilon e le emozioni di Joan. Un momento che celebra un’ispirazione reciproca data dalla condivisione degli stessi valori tra il brand e l’artista: un viaggio che è appena iniziato, ma che lascia il segno e promette di durare nel tempo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).