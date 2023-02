Nuova Peugeot 508 berlina, sw e Sport Engineered

ROMA (ITALPRESS) – Con la nuova 508, in versione berlina, station wagon e Sport Engineered, Peugeot fa debuttare un nuovo design destinato all’ammiraglia. Il nuovo logo trova posto al centro della calandra, il cui disegno si irradia verso l’esterno a partire dallo scudo. Sulla versione Sport Engineered la calandra è specifica e alterna il nero lucido a quello testurizzato, dallo stile tagliente e felino. La firma Kryptonite con i tre artigli campeggia solitaria all’estremità del cofano. La tecnologia Matrix Led, di serie su tutta la gamma, ottimizza il design dei proiettori, estremamente sottili per sottolineare lo sguardo felino, tipico delle Peugeot. Questi proiettori, progettati in un unico elemento, rappresentano una prodezza tecnologica poichè integrano la nuova firma DRL con 3 artigli e un effetto 3D che aggiunge profondità. Nuove 508 hanno un passo di 2,79 mentri e una lunghezza totale di 4,75 metri (berlina) e 4,79 metri (SW), per una larghezza di 1,86 metri con i retrovisori ripiegati. Di profilo, il naturale dinamismo delle nuove 508 e 508 SW è esaltato dai nuovi cerchi in alluminio, denominati Epherra, con un diametro di 18 pollici e un motivo diamantato che unisce design ed efficienza. Nella parte posteriore, la firma luminosa reinterpreta il tema dei tre artigli in una versione più orizzontale e dinamica. Questi fari full Led con indicatore di direzione a scorrimento sono di serie su tutta la gamma. Sempre al posteriore, l’emblema del Leone è stato sostituito dalla scritta “Peugeot” in grigio basalto scuro, che si estende su tutta la larghezza della fascia nera centrale. Il quadro strumenti, posizionato in linea con la visione della strada, appena sopra il volante, adotta uno schermo digitale da 12 pollici. Interamente parametrizzabile e personalizzabile, il display presenta nuove modalità di visualizzazione direttamente gestibili dal volante. Al centro della plancia si trova il touchscreen centrale ad alta definizione da 10 pollici. La console centrale presenta un nuovo design elegante con un nuovo selettore del cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Inoltre, è presente un selettore delle modalità di guida che consente al conducente di selezionare diversi tipi di guida a seconda del motore presente. La gamma di motorizzazioni che equipaggia Nuova Peugeot 508 e 508 SW annovera due versioni ibride plug-in, una nuova versione da 180 CV e una da 225 CV, una versione a benzina da 130 CV e una versione Diesel da 130 CV. Tutti i motori sono abbinati di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. La versione ibrida plug-in 508 Peugeot Sport Engineered ha 360 CV scaricati a terra dalle 4 ruote motrici. A bordo una gamma completa di sistemi di aiuto alla guida e di equipaggiamenti di ultima generazione , alimentati dalle informazioni raccolte da numerose telecamere e radar, rendono la guida, le manovre e i viaggi più sicuri e più confortevoli.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Peugeot-