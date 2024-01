Nuovo Ford Transit Courier, più spazio e connettività

ROMA (ITALPRESS) – Ford presenta il nuovo Transit Courier, che presenta un design completamente rinnovato e avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel segmento. La lunghezza del vano di carico è stata aumentata di 181 mm arrivando a 1.802 mm, mentre il nuovo design delle sospensioni posteriore, con ammortizzatori inclinati, aumenta a 1.220 mm la larghezza disponibile tra i passaruota. Ciò significa che ora il furgone compatto può trasportare due Europallet, per un volume totale di carico di 2,9 meri cubi , il 25% in più rispetto al modello precedente.

Questo può essere ulteriormente aumentato grazie alla nuova paratia di carico passante, che consente ai clienti di trasportare oggetti come assi o tubi di lunghezza superiore a 2.600 mm. Si può ora scegliere tra la portata standard e quella maggiorata, per gestire un carico utile lordo massimo fino a 854 kg. Tutti i modelli sono dotati di serie di porte di carico posteriori con apertura a 180 gradi e sei punti di ancoraggio al pavimento. E’ possibile, inoltre, scegliere una versione a doppia cabina per trasportare una squadra di lavoro e le attrezzature.

L’elevato livello di tecnologia integrata di Transit Courier è sottolineato da un pannello strumenti “digiboard” contenente un quadro strumenti digitale e un touchscreen centrale da otto pollici con il più recente sistema di connettività Sync 4. La connettività del nuovo Transit Courier facilita la gestione del veicolo sia tramite l’app FordPass Pro. L’app per smartphone gratuita consente ai clienti di bloccare e sbloccare da remoto il proprio furgone, controllarne la posizione, monitorare la spesa per il carburante e ricevere avvisi sullo stato di salute del veicolo, relativi per esempio ai livelli dei liquidi, alla pressione degli pneumatici, alla vita utile dell’olio e alle condizioni dei freni per aiutare a prevenire costosi guasti.

Il nuovo Transit Courier introduce una variante da 125 CV dell’efficiente motore a benzina Ford EcoBoost 1.0 offerto insieme alla versione da 100 CV. Per i clienti con percorrenze chilometriche più elevate è disponibile un motore diesel EcoBlue da 1,5 litri e 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei velocità. E’ disponibile in tre versioni: Trend, Titanium e Active. La versione Titanium, dotata di un ricco equipaggiamento standard, include caratteristiche come cerchi in lega da 16 pollici, telecamera posteriore, 4 sensori di parcheggio anteriori, 4 avviamento senza chiave e un pad di ricarica per dispositivi wireless. La versione Active estende le caratteristiche del design d’ispirazione Suv con esclusive modanature dei passaruota, protezioni anteriori e posteriori, barre sul tetto e cerchi lavorati neri in lega da 17 pollici.

La produzione delle versioni benzina e diesel è stata già avviata, mentre la versione 100% elettrica E-Transit Courier arriverà nel corso del 2024.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Ford –