Nuovo ribaltone all’Empoli, via Andreazzoli arriva Nicola

EMPOLI (ITALPRESS) – Nuovo ribaltone in casa Empoli. Si conclude l’esperienza in azzurro di Aurelio Andreazzoli, ufficialmente esonerato dalla società di Monteboro. Al suo posto arriva Davide Nicola che firma un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Per Andreazzoli si è rivelata fatale la sconfitta per 2-1 col Verona di sabato scorso e un andamento negativo della squadra, che si trova al penultimo posto in classifica. Il tecnico di Massa era subentrato a Paolo Zanetti, esonerato dopo la quarta giornata di campionato, trovando un Empoli con 0 punti e 0 gol all’attivo. Andreazzoli in 16 partite sulla panchina azzurra, in questo campionato, ha raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e ben 9 sconfitte. Insieme ad Andreazzoli, esonerati anche i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. “A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale” recita una nota del club.

Toccherà dunque adesso a Davide Nicola risollevare le sorti della formazione toscana. L’ex tecnico della Salernitana, specialista in salvezze miracolose, era già stato vicino all’Empoli ad inizio stagione dopo l’esonero di Zanetti. Domani, alla ripresa, dirigerà il primo allenamento e inizierà a preparare la sfida in programma domenica, alle ore 15 al Castellani contro il Monza.

Oltre a mister Nicola, entreranno a far parte dello staff tecnico

della prima squadra azzurra Simone Barone, nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Cacicia come Collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Federico Barni quale match analyst.

