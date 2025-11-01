X
Occhiuto “La Calabria deve continuare a crescere e il Governo ci ha dato ascolto e strumenti concreti”

1 Novembre 2025

Italpress, Calabria Italpress
CATANZARO (ITALPRESS) – “La Calabria deve continuare a crescere e il governo Meloni ci ha dato ascolto e strumenti concreti”. Lo ha affermato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un incontro a Catanzaro per i tre anni del governo Meloni.

“Abbiamo ottenuto l’assicurazione di fondi per il tratto autostradale Cosenza-Altilia e per lo svincolo di Cosenza. Aspetto che il governo continui ad avere attenzione per la Calabria sul piano delle infrastrutture. Con il ministro Urso stiamo lavorando a un progetto da un miliardo di investimenti nell’area di Gioia Tauro, un’iniziativa strategica per la logistica del Sud. Inoltre, ci sono le risorse per portare l’alta velocità fino a Praia a Mare, risparmiando mezz’ora di viaggio verso Roma. Ho suggerito la possibilità di rimodulare fondi destinati alla sicurezza, considerando le ferrovie un asset strategico nazionale”. 

(ITALPRESS).

468

