Odermatt vince il gigante di Val d’Isere, De Aliprandini 6°

VAL D’ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt vince per un soffio il gigante di Val d’Isere. Lo svizzero, in testa dopo la prima manche, vince col tempo complessivo di 2’11″66, precedendo per appena 8 centesimi Patrick Feurstein che, approfittando delle condizioni meteo via via in peggioramento nella seconda parte di gara, rimonta addirittura dalla 24esima posizione. Sul podio anche Stefan Brennsteiner, terzo a 0″12), bravo anche Luca De Aliprandini che risale dal 15esimo al sesto posto finale (sesto tempo di manche) a 0″39 da Odermatt. A punti anche Giovanni Borsotti, che chiude 13esimo dopo aver chiuso la prima manche 27°, e Hannes Zingerle, 24°.

– foto Ipa Agency –

