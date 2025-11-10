OKC batte anche Memphis nella notte Nba, riscatto Houston, Detroit comanda a Est

MEMPHIS (USA) (ITALPRESS) – Oklahoma City ci mette un tempo a ingranare ma poi travolge Memphis, confermandosi la bestia nera dei Grizzlies. Al FedEx Forum i Thunder vincono 114-100, con un parziale complessivo nel secondo tempo di 63-38 dove il solito Shai Gilgeous-Alexander si prende la scena con 35 punti, supportato da Holmgren e Mitchell (21 punti a testa). Decima vittoria in undici gare per OKC (unica sconfitta finora quella a Portland mercoledì scorso), la 14esima consecutiva nei confronti diretti con Memphis dove Morant viene limitato a 11 punti con 3/18 dal campo.

Restando a Ovest, Houston si rialza subito dalla sconfitta con San Antonio e, trascinata da Kevin Durant (31 punti, compreso il canestro del definitivo sorpasso a 1’42” dalla fine), riprende la sua marcia (sesto successo nelle ultime sette gare) superando 122-115 Milwaukee (per Giannis Antetokounmpo 37 punti e 8 rimbalzi). Minnesota domina contro Sacramento (144-117, 26 punti per Edwards), Golden State fa 5 su 5 in casa approfittando delle assenze fra i Pacers: 114-83 con Jimmy Butler (21 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) che si carica sulle spalle la squadra al posto di uno Stephen Curry influenzato e ai box per la terza gara di fila.

In testa alla Eastern Conference c’è Detroit, che allunga a sei partite la sua striscia positiva: ultima vittima i Sixers, battuti 111-108 con 26 punti di Cunningham e 21 punti e 16 rimbalzi di Duren, con Philadelphia priva di Embiid ma con un Maxey da 33 punti. Quattro invece le vittorie consecutive di New York (sei su sei al Garden), che si aggiudica nettamente il derby con Brooklyn (134-98, 28 punti e 12 rimbalzi per Towns) mentre nonostante Paolo Banchero metta a referto 14 dei suoi 28 punti nell’ultimo quarto, Orlando si arrende a Boston per 111-107: i Celtics ringraziano Brown (27 punti) ma soprattutto White e Walsh, che nell’ultimo minuto di gioco piazzano le triple decisive per la vittoria.

I RISULTATI

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 115-122

New York Knicks – Brooklyn Nets 134-98

Orlando Magic – Boston Celtics 107-111

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 100-114

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 108-111

Golden State Warriors – Indiana Pacers 114-83

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 117-144

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).