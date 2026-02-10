Olimpiadi, Buonfiglio: “E’ un’emozione unica, baciato dalla fortuna”

Val di Fiemme, 10 feb. (askanews) – Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio è arrivato in Val di Fiemme mentre continua il suo tour in tutte le location olimpiche.”Per poter essere presente ho anche guidato un po’ anch’io, perché altrimenti non ci arrivavamo. E’ un’emozione unica, è un’emozione ad appena sei mesi dalla mia elezione e mi ritengo un baciato dalla fortuna. Quindi cercheremo di dare il massimo per che tutte le italiane e gli italiani siano fieri di noi, orgogliosi del nostro territorio, del Made in Italy, del Made in Italy come si dice in inglese, io preferisco dire del prodotto italiano in tutti sensi e quindi viva l’Italia, viva lo sport e viva gli atleti e gli atleti”.Napoletano, 74 anni, ex canoista olimpico (Montréal 1976), Buonfiglio è molto orgoglioso di quello che sta facendo l’Italia e la Val di Fiemme.”È un evento per tutta la nazione, è un evento che ci sta facendo andare sul tetto del mondo in termini di località, in termini di organizzazione, termini di presenza delle istituzioni e soprattutto degli atleti che stanno dando veramente prova di essere arrivati arrivati preparati all’appuntamento.Oggi siamo qui e poi sono anche un po’ emozionato perché dal 1973 al 1976 venivo qui a fare sci di fondo nella caserma delle fiamme oro, facevamo preparazione invernale per il kayak, un po’ di effetto me lo fa, ecco anche personalmente”.