Oltre 100 mila Nissan con l’e-Power vendute in Europa, il 14% in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dal suo debutto in Europa, avvenuto nel settembre 2022, ad oggi, la tecnologia esclusiva Nissan e-Power ha conquistato oltre 100.000 clienti del Vecchio Continente, di cui 65.367 hanno scelto Qashqai e-Power e 34.663 hanno scelto X-Trail e-POWER. In Italia, sono stati venduti circa 14.000 modelli e-POWER (di cui 70% Qashqai e 30% X-Trail), pari al 14% del totale vendite in Europa. Inoltre, nei 12 mesi del 2023 Nissan Italia ha ottenuto il miglior risultato Nissan in Europa per vendite di modelli e-Power a cliente privato. Ciò che caratterizza e distingue e-Power è che le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dal motore elettrico, che garantisce accelerazione brillante, progressiva e lineare e silenziosità a bordo. Qualità tipiche dei veicoli 100% elettrici e molto apprezzate dai clienti che guidano e-Power. L’energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di potenza, dotato dell’esclusiva tecnologia del rapporto di compressione variabile brevettata da Nissan. Il motore termico si accende solo quando è necessario produrre energia e il suo regime di funzionamento non è direttamente collegato alla velocità della vettura, il che lo rende molto efficiente. Il sistema non prevede ricarica alla spina e con un pieno di benzina e-Power percorre più di 1.000 chilometri. L’energia prodotta dal motore termico va all’inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. Tutto è regolato da una sofisticata unità di controllo che ottimizzata i flussi di energia sulla base di una serie di parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice, e massimizza il tempo in cui il motore termico rimane spento. Viaggiando a bassa velocità, l’energia prodotta dal motore termico va in parte al motore elettrico e in parte alla batteria e quando quest’ultima è completamente carica, il motore termico si spegne e la macchina procede mossa esclusivamente dalla carica della batteria. In caso di forte accelerazione o viaggiando ad alta velocità, l’energia necessaria al motore elettrico arriva sia dal motore termico che dalla batteria. L’unità di controllo gestisce anche la fase di rigenerazione e così quando si rilascia il pedale dell’acceleratore o si aziona il freno, il motore elettrico trasforma l’energia cinetica della vettura in energia elettrica che va a ricaricare la batteria.

Inoltre, per massimizzare il comfort a bordo, il motore termico si accende quando il rumore aumenta per le condizioni del manto stradale o per la velocità, riducendo la necessità di accensione in condizioni più silenziose. “Siamo molto orgogliosi che i clienti di Qashqai e X-Trail riconoscano i vantaggi della nostra esclusiva tecnologia e-Power, sia in termini di efficienza che di l’esperienza di guida. Raggiungere questo importante traguardo testimonia lo spirito audace e innovativo dei team Nissan di Pianificazione e Progettazione” ha dichiarato Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy & Pricing, Nissan AMIEO.

“e-Power è un elemento chiave della strategia di elettrificazione Nissan ed è la soluzione ideale per i clienti che apprezzano il piacere di guida offerto dal motore elettrico, ma non sono ancora pronti a passare agli EV. Dal lancio nel 2022 ai 100.000 veiocli sulle strade europee, e-Power accompagna i clienti europei verso un futuro di mobilità 100% elettrica” ha commentato David Moss, Senior Vice President, Region Research and Development, Nissan AMIEO. Nissan e-Power travalica i confini europei e arriva in Australia e Nuova Zelanda con Qashqai e X- Trail e in Marocco con Qashqai. Per celebrare il traguardo delle 100.000 unità e-Power vendute in Europa, Nissan ha creato un video digitale in 3D che descrive il funzinamento di questa innovativa tecnologia e il flusso di energia tra motore termico, motore elettrico e batteria, il tutto proiettato direttamente sulla superficie esterna di Qashqai e X-Trail.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).