Oltre 180.000 visitatori in due mesi per “Euphoria-Art is in the Air”

Roma, 25 feb. (askanews) – C’è ancora un mese di tempo, fino a domenica 30 marzo 2025, per visitare “Euphoria – Art is in the Air”, la mostra interattiva di arte contemporanea di Balloon Museum in corso negli spazi de La Nuvola (EUR) di Roma che sta riscontrando un grande successo di partecipazione di pubblico.

L’esposizione, a cura di Valentino Catricalà con la collaborazione di Antonella Di Lullo, con il patrocinio del Comune di Roma e del MiC – Ministero della Cultura, ha infatti registrato oltre 180.000 visitatori in soli due mesi, conquistando adulti e bambini, appassionati di arte e curiosi con ambienti onirici e surreali, labirinti geometrici e architetture gonfiabili, opere cinetiche e sonore, sfere rotolanti e palloncini fluttuanti.

Inoltre per l’ultimo mese di apertura della mostra sono in programma anche una serie di speciali aperture serali con aperitivo e dj set.

Dopo Roma,”Euphoria – Art is in the Air” si sposterà a Parigi nel prestigioso spazio del Grand Palais dal 5 giugno al 28 agosto 2025.

L’esposizione presenta oltre 20 installazioni monumentali e opere d’arte gonfiabile interattive, la maggior parte delle quali realizzate per l’occasione da rinomati artisti contemporanei internazionali: Carsten Höller, Philippe Parreno, Martin Creed, Marta Minujín, Hyperstudio, Rafael Lozano-Hemmer, Ryan Gander, A.A. Murakami, Karina Smigla-Bobinski, Cyril Lancelin, Camille Walala, Philip Colbert, Quiet Ensemble, SpY, Nils Völker, Sun Yitian, MOTOREFISICO e Alex Schweder.

Con “Euphoria – Art is in the Air”, il Balloon Museum propone per la prima volta un viaggio nell’arte contemporanea attraverso opere gonfiabili concepite non solo come medium artistico, ma anche come contenitori di interazione e coinvolgimento attivo del pubblico. Ogni angolo della mostra è una scoperta, un mondo da esplorare, dove le installazioni trasformano i 7.000 mq de La Nuvola in un luogo di meraviglia tra forme inaspettate, colori, luci e suoni.