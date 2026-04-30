Online il nuovo sito della Regione Campania, Fico “Più trasparenza e servizi digitali”

NAPOLI (ITALPRESS) – È online il nuovo sito istituzionale della Regione Campania, una piattaforma completamente rinnovata che punta su semplicità, trasparenza e potenziamento dei servizi digitali. A presentarlo è stato il presidente Roberto Fico, nel corso di una conferenza stampa.

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo portale – ha dichiarato Fico – perché rappresenta la porta di accesso dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alla nostra Regione e a tutti i servizi disponibili”. Il sito, attivo dalla notte, è stato progettato per essere più leggibile, intuitivo e facilmente navigabile, anche grazie a un motore di ricerca interno migliorato. Tra le principali novità, l’integrazione di oltre 230 servizi digitali, che consentono agli utenti di completare pratiche amministrative direttamente online, senza doversi recare fisicamente negli uffici. “Questo significa – ha spiegato Fico – non solo semplificare la vita ai cittadini, ma anche permettere loro di monitorare, attraverso percorsi guidati, lo stato di avanzamento o eventuali blocchi delle proprie pratiche, aumentando la trasparenza e l’efficienza della pubblica amministrazione”. Un sistema pensato per rendere più chiara l’interazione con la macchina amministrativa e migliorare l’esperienza complessiva.

“È un lavoro complesso, un grande puzzle – ha aggiunto il presidente – che si inserisce in una programmazione più ampia e coerente con gli obiettivi del nostro programma. La cybersicurezza rappresenta un elemento fondamentale per la pubblica amministrazione e abbiamo investito molto in questa direzione”. Il sito è inoltre responsive, quindi accessibile da qualsiasi dispositivo, e costruito per garantire una migliore fruibilità dei contenuti, sia in termini di lettura che di archiviazione. “Tutto è migliorabile – ha sottolineato Fico – e siamo aperti ai suggerimenti dei cittadini, che ci aiuteranno a implementare ulteriormente la piattaforma”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Transizione digitale Enzo Maraio, che ha evidenziato come il progetto rappresenti “un primo passo verso obiettivi ancora più ambiziosi, all’insegna di trasparenza, efficienza, interoperabilità e sicurezza informatica”. Dal punto di vista tecnico, il nuovo portale si configura come un vero e proprio ecosistema digitale integrato, in grado di unificare informazioni e servizi. “Abbiamo reso il mondo dei servizi digitali parte integrante del portale – ha spiegato il team tecnico – aprendo la macchina amministrativa a cittadini, famiglie e imprese, che possono così interagire direttamente e presentare istanze in modo semplificato”. Attualmente sono già disponibili oltre 200 servizi in catalogo, con esempi concreti come le borse di studio, che hanno registrato circa 70mila domande gestite attraverso il sistema. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei dati e alla sicurezza: la Regione Campania ha scelto di dotarsi di un proprio data center, evitando l’esternalizzazione e garantendo un controllo diretto su informazioni sensibili, incluse quelle sanitarie. “I dati sono un bene comune e strategico – ha rimarcato Fico – e non devono essere ceduti. Come l’acqua o la sanità, rappresentano una risorsa fondamentale per il presente e il futuro”. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, il team tecnico ha chiarito che l’amministrazione sta già sperimentando questi strumenti, ma con cautela: “Evitiamo di utilizzare modelli esterni che comporterebbero la cessione dei dati. L’obiettivo è sviluppare soluzioni interne, in grado di rispondere a esigenze specifiche senza compromettere il patrimonio informativo dell’ente”. Il lancio del nuovo portale segna, dunque, l’avvio di un nuovo modello di accesso digitale ai servizi pubblici, basato su chiarezza, usabilità e sicurezza. “Oggi – ha concluso Fico – la vera porta d’ingresso alla Regione deve essere il digitale. E la Campania si colloca tra le realtà più avanzate anche sotto questo profilo”.

– foto xm9/Italpress –

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