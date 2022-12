Opel Astra è la punta di diamante dell’anno dell’anniversario

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Per Opel il 2022 è stato un anno elettrizzante da ogni punto di vista: da 160 anni, il marchio del “Blitz” rende le innovazioni accessibili al grande pubblico. Ed è stato così anche nell’anno dell’anniversario – in primo luogo e soprattutto con la nuova Opel Astra, che ha festeggiato l’anteprima nelle concessionarie in primavera e da allora viene apprezzata in uguale misura dagli esperti e dal pubblico. Altri successi dell’anno sono Opel Mokka, il veicolo elettrico più venduto nel proprio segmento in autunno, e Opel Corsa, che quest’anno ha festeggiato il 40° compleanno. Nella versione elettrica a batteria Opel Corsa-e Rally, ha vissuto ancora una volta una stagione di successo con la ADAC Opel e-Rally Cup, la prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo. In futuro, Opel offrirà un’esperienza di guida quotidiana ancora più dinamica grazie ai modelli del marchio GSe, reintrodotto di recente. Contemporaneamente Opel sviluppa con grande coerenza innovazioni per una mobilità sostenibile anche nel settore dei veicoli commerciali: per esempio, i primi Opel Vivaro-e HYDROGEN con trazione a celle a combustibile a idrogeno vengono già utilizzati dai clienti. Oggi Opel dispone già di 12 modelli elettrici nella propria gamma. Questi e altri momenti fondamentali dell’anno sono presenti nell’elettrizzante video “Best of Opel 2022” sul 2022 di Opel.

“Il 2022 è stato un anno eccezionale per Opel” ha dichiarato Florian Huettl, CEO Opel. “Con il lancio di nuova Opel Astra, per la prima volta anche in versione elettrica, entriamo in una nuova epoca. I nostri modelli Opel Corsa e Opel Mokka – che sono pure offerti in versione elettrica – dimostrano che cosa serve per avere successo nei segmenti delle piccole e dei SUV compatti. Proseguiamo in modo coerente la nostra offensiva di elettrificazione anche con Opel Vivaro-e HYDROGEN, il van a celle a combustibile a idrogeno. Da questo punto di vista, il 2022 è stato anche l’anno in cui abbiamo continuato il percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa”.

