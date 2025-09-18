Opposizioni chiedono voto su Gaza, aula Camera sospesa fino a martedì

Roma, 18 set. (askanews) – I lavori dell’aula della Camera riprenderanno martedì prossimo. È l’accordo stabilito dai capigruppo di Montecitorio in seguito alle proteste delle opposizioni che hanno chiesto comunicazioni del governo su Gaza. Quindi l’esame della proposta di legge per l’istituzione della festività nazionale di San Francesco è stato rinviato a martedì 23 settembre. Lo ha spiegato il vicepresidente della Camera Sergio Costa in aula.