X
<
>

Opposizioni chiedono voto su Gaza, aula Camera sospesa fino a martedì

| 18 Settembre 2025 18:06 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 18 set. (askanews) – I lavori dell’aula della Camera riprenderanno martedì prossimo. È l’accordo stabilito dai capigruppo di Montecitorio in seguito alle proteste delle opposizioni che hanno chiesto comunicazioni del governo su Gaza. Quindi l’esame della proposta di legge per l’istituzione della festività nazionale di San Francesco è stato rinviato a martedì 23 settembre. Lo ha spiegato il vicepresidente della Camera Sergio Costa in aula.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA