Ordini Tsrm e Pstrp, presidente di Mantova eletto in Camera di Commercio

MILANO (ITALPRESS) – A seguito delle elezioni del Consiglio della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, Alberto Righi, presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Mantova, è stato eletto consigliere.

“Il risultato – si legge in una nota – appare un unicum nel panorama nazionale: è la prima volta in Italia, infatti, che un rappresentante delle Professioni Sanitarie viene eletto come Consigliere di una Camera di Commercio. L’ente, che ha lo scopo di amministrare e supportare la comunità locale e lo sviluppo del sistema economico, oltre che di gestire il registro delle imprese, compie un importante passo avanti nel riconoscere il valore della sanità e dei suoi rappresentanti istituzionali per la crescita del territorio”.

“Sono particolarmente orgoglioso che sia stato proprio un Presidente della nostra Regione a tagliare per primo un simile traguardo, segno che il lavoro in sinergia degli Ordini TSRM e PSTRP della Lombardia sta dando i suoi frutti”, dichiara Luigi Peroni, coordinatore regionale degli Ordini TSRM e PSTRP. “Quanto oggi celebriamo, infatti, è il risultato, oltre che della competenza del Presidente Righi, della nostra assidua presenza in tutte le sedi istituzionali, dove da anni poniamo in rilievo il contributo dei Professionisti Sanitari e il loro ruolo cardine per la comunità. Bene che i nostri rappresentanti trovino il giusto riconoscimento e la facoltà di operare per il bene della popolazione: dimostreremo, ancora una volta, che la nostra prospettiva ed esperienza è un valore aggiunto per il tessuto sociale ed economico del Paese”.

“Sono onorato del riconoscimento ricevuto, che attribuisco a mia volta a un lavoro di squadra”, commenta Alberto Righi.

“Grazie alla coesione fra gli Ordini TSRM e PSTRP della Lombardia, siamo riusciti a trasmettere l’idea che i Professionisti Sanitari possono offrire uno sguardo concreto e mirato per lo sviluppo della comunità. La salute è la condizione necessaria per la crescita del territorio e sarà proprio l’attenzione al benessere collettivo a guidare il mio operato nel ruolo di Consigliere, in linea con i valori che ispirano le Professioni Sanitarie”.

Anche Diego Catania, presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, commenta la nomina del presidente Righi: “Sono molto soddisfatto per il risultato raggiunto. In Lombardia abbiamo gettato le basi di un nuovo modo di pensare alla politica professionale: tutti a disposizione di tutti, facendo squadra e spingendo avanti i migliori e coloro che hanno maggior tempo da dedicare. Creare un clima di collaborazione tra gli Ordini è possibile e lo dimostrano i risultati che stiamo ottenendo”.

“Ora non resta – è spiegato ancora nella nota – che attendere il Decreto di assegnazione da parte del Presidente della Giunta regionale perchè si apra, per la Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e per le Professioni Sanitarie, una nuova stagione di confronto e di impegno sul territorio”.

– Foto: Ufficio Stampa Ordine TSRM e PSTRP di Milano –

(ITALPRESS).